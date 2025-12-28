Grandhotel Steirerhof: Das Ende einer Legende

Ein Abend über Verlust und Fortschrittsversprechen

„Wir wollten nah an die Erlebnisse und Erinnerungen der Menschen kommen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was das für ein Ort gewesen sein könnte und welche Bedeutung so ein Haus für eine Stadt haben kann“, sagt David. „Ich habe oft den Satz gehört, dass so ein Haus wie das Hotel Steirerhof heute fehlt in Graz. Damit ist klar, das ist immer noch ein emotional aufgeladener Ort, der für die Menschen hier für etwas steht, der verloren gegangen ist – und genau um dieses Gefühl geht es uns.“