Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Stück in Graz

Grandhotel Steirerhof: Das Ende einer Legende

Steiermark
28.12.2025 19:00
Das Grandhotel Steirerhof am Grazer Jakominiplatz gab es bis 1989.
Das Grandhotel Steirerhof am Grazer Jakominiplatz gab es bis 1989.(Bild: GrazMuseum)

Einst war das Grandhotel Steirerhof die beste Adresse in Graz. Doch dann kam 1989 das Aus. Das Grazer Schauspielhaus bringt die Geschichte des Verfalls ab Mitte Jänner auf die Bühne. 

0 Kommentare

Über viele Jahrzehnte war das Grandhotel Steirerhof am Grazer Jakominiplatz die Adresse der Stadt: Stars wie Juliette Greco, Hans Moser oder Pierre Brice, aber auch Polit-Prominenz wie Josip Tito oder Willy Brandt sind hier abgestiegen. Und auch für die Steirer selbst war es eine legendäre Location für glamouröse Partys und Gala-Diners. Doch dann kam 1989 das Ende für die Legende. Das Haus wurde ersetzt durch ein modernes Einkaufszentrum.

Am Schauspielhaus Graz wird das „Grand Hotel Steirerhof“ nun noch einmal zum Leben erweckt. „Wir haben viel historische Recherche in das Projekt gesteckt“, sagt Regisseurin Rebekka David. Sie und ihr Team tauchten für den Theaterabend in Archive ab, auch Stadthistoriker Karl Kubinzky lieferte wichtige Anhaltspunkte. Vor allem aber trafen sie Menschen, die einst dort arbeiteten.

Ein Abend über Verlust und Fortschrittsversprechen
„Wir wollten nah an die Erlebnisse und Erinnerungen der Menschen kommen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was das für ein Ort gewesen sein könnte und welche Bedeutung so ein Haus für eine Stadt haben kann“, sagt David. „Ich habe oft den Satz gehört, dass so ein Haus wie das Hotel Steirerhof heute fehlt in Graz. Damit ist klar, das ist immer noch ein emotional aufgeladener Ort, der für die Menschen hier für etwas steht, der verloren gegangen ist – und genau um dieses Gefühl geht es uns.“

Regisseurin Rebekka David
Regisseurin Rebekka David(Bild: Camill Jammal)

Geplant ist kein dokumentarischer Theaterabend – obwohl es viele Referenzen zum echten Haus gibt, sowohl in der Geschichte als auch im Bühnenbild. „Die ursprüngliche Idee war es, einen Abend über Verlust zu machen und was passiert, wenn das Fortschrittsversprechen wegbricht“, sagt David. „Und für mich ist das, was der Steirerhof heute ist, auch eine Erinnerung daran, was man in den 1990ern dachte, wie die Zukunft aussieht. Und wofür man bereit war, einen historischen Ort, der vielen Grazern etwas bedeutet hat, zu opfern.“

„Müssen lernen, Fortschritt neu zu denken“
David will sich mit der Frage beschäftigen, wie wir als Gesellschaft, aber auch als Individuen mit solchen Verlusten umgehen und wie es ihren Blick in die Zukunft verändert. „Es gibt eine spannende Studie, die besagt, dass Menschen, die nach der Zukunft der Welt gefragt werden, sagen: Es geht bergab. Fragt man sie aber nach ihrer eigenen Zukunft, sagen sie, es geht bergauf. Da gibt es also eine Spannung, das kann sich nicht ausgehen“, sagt David.

Lesen Sie auch:
„Immer noch hier“ am Schauspielhaus Graz: Harpagon (Mario Lopatta), die Pflegerin Sonja (Anna ...
Schauspielhaus Graz
„Immer noch hier“: Treffen sich drei im Altersheim
12.04.2025

Und damit kann es nur ein Resultat geben: „Da müssen individuelle Erwartungen enttäuscht werden, weil wir mittlerweile ja alle sehen, dass der Fortschrittsmotor stottert und es nicht mehr für uns alle bergauf gehen kann. Also müssen wir auch lernen, neue Erwartungen zu kultivieren und Fortschritt neu zu denken.“

All das haben David und ihr Team in einen Theaterabend gepackt, der am 16. Jänner im Grazer Schauspielhaus Premiere feiert.

Porträt von Christoph Hartner
Christoph Hartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
171.063 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
170.212 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
153.874 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf