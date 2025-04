„Immer noch hier“: Treffen sich drei im Altersheim

Die Verstrickung von Molières, Shakespeares und Tschechows Figuren klingt erst einmal kompliziert, aber Vorwissen ist nicht nötig. Im hässlichen Altersheim (Bühne: Robin Metzer) kommt Wanja mit Glitzer-Gehstock daher, träumt zum Frühstück vom Wodkatrinken und bemitleidet sich selbst. Sarah Sophia Meyer gibt sich klapprig und – wie alle – über alle Maßen übertrieben. Mario Lopattas Harpagon (aus Molières „Der Geizige“) fürchtet, dass ihm Heiratsvermittlerin Frosine (Dominik Puhl) mit Dauerwerbesendungen etwas andrehen könnte. Und der demente König Lear (stark: Simon Kirsch) sucht in der Pflegerin Sonja (Anna Klimovitskaya) seine verlorene Tochter. So geht es hin und her zwischen den bemitleidenswerten Figuren: Sie baden ihre Füße und schnepfen sich gegenseitig Aktivia-Joghurt ins Gesicht. Der Slapstick-Humor wirkt flach. Ja, man spielt mit Klischees, aber was übrig bleibt ist das Gefühl einer Parodie auf Kosten alter Menschen.