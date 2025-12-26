Wo in NÖ weniger Pkw auf Autobahnen unterwegs sind

Zunahme an der Peripherie

Anders sieht es indes abseits der Ballungsräume aus. Vor allem im Weinviertel legten die Autozahlen auf Autobahnen und Schnellstraßen zu. So wurden heuer auf der A 5 bei Eibesbrunn bis Dezember im Bezirk Mistelbach mit 12,5 Millionen um 1,1 Prozent mehr Pkw als im vergangenen Jahr gezählt. Im Bezirk Hollabrunn waren es auf der S 3 mit 4,7 Millionen Pkw sogar um 4,7 Prozent mehr. Auch auf der Südostautobahn im Bezirk Baden stieg die Belastung durch Autokolonnen um 2,2 Prozent auf 12,8 Millionen Fahrzeuge, auf der Semmering-Schnellstraße bei Natschbach im Bezirk Neunkirchen um 2, 9 Prozent auf 10,2 Millionen Pkw.