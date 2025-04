2,1 Millionen mehr Fahrgäste in Niederösterreich

Riesiges Plus für bedarfsorientierten Verkehr

Große Zuwächse gab es in den Regionen Klosterneuburg und Wachau sowie bei den Hauptachsen im Waldviertel und bei den Wieselbussen. Eine riesige Steigerung verzeichnete man beim bedarfsorientierten Verkehr, wie etwa beim „Flex“-System oder dem Anrufsammeltaxi, die vor allem auf die Betriebsstarts in Maria Anzbach, Ebreichsdorf, Korneuburg und auf eine erfolgreiche Entwicklung in Tulln und im westlichen Mostviertel zurückzuführen sei. Hier nutzten 142.000 Fahrgäste das Angebot, um 60.000 oder 70 % mehr, als noch 2023.