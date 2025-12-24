Millionenforderung wegen Kunstfehler-Verdachtes

„Ich werde im Namen meiner Klienten jeden Behandlungsschritt durchleuchten. So können Ärzte mit Menschen nicht umgehen“, hatte der Wiener Anwalt Dr. Alfred Boran versprochen, als er sich des Falles annahm. Was – wie von der „Krone“ als Erstes berichtet – als Routineuntersuchung begann, endete in einer Tragödie. Denn Julius M. (67) sitzt bis heute im Rollstuhl, braucht rund um die Uhr Pflege – und ist nicht mehr der Mensch, der er einmal war. Der Vorwurf: eine unnötige, überstürzt empfohlene und fatale Operation, Angst als Druckmittel.