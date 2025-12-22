Slalom in Alta Badia
LIVE: Will the ÖSV men also make a big impression in the slalom?
In a tight first slalom run in Alta Badia (ITA), Frenchman Clement Noel has snatched the best time. Fabio Gstrein (+0.36 seconds), who is in fourth place at the halfway point, also has a good chance of a place on the podium. The decision will be made from 13:30 (live here in the sportkrone.at ticker).
After the first run, Clement Noel leads by nine hundredths ahead of Norway's Atle Lie McGrath, followed by Switzerland's Loic Meillard (+0.26).
Here are the intermediate results:
Gstrein: "It was easy"
After Marco Schwarz's sensational success and Stefan Brennsteiner's third place in the giant slalom on Sunday, the ÖSV team can once again hope for a top place. Fabio Gstrein is lurking in fourth place, 36 hundredths behind. "It was easy to ski," said the Austrian, satisfied with his run. The second best ÖSV skier is Michael Matt. (+0,91).
Schwarz and Feller need to catch up
Marco Schwarz (+1.23) and Manuel Feller (+1.53) lost more time. "I found it extremely difficult in the first few gates," Schwarz analyzed his run.
Strolz eliminated
Dominik Raschner (+1.84) had a faulty run and did not make it into the top 30, while Johannes Strolz was eliminated. With the sportkrone.at ticker you can follow the second run live HERE from 1.30 pm.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
