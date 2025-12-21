Neue Verbindungen entstehen in alten Gemäuern

Es ist ein schräges Haus mitten in der regnerischen Einöde, in das die fünf Figuren in „Six“ geladen werden. Denn wie sich herausstellt, hat das Gebäude eine Stimme, zitiert Philosophen und zeigt den Besuchern nicht nur unerwartete Ecken seines Gemäuers, sondern auch unbekannte Ecken ihrer eigenen Persönlichkeit. Lange Zeit stolpern sie in diesem Haus kunstvoll aneinander vorbei, bleiben einander unsichtbar. Doch je mehr das Haus aus ihnen herauskitzelt, umso näher kommen sie einander auch.