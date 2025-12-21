Neue Verbindungen entstehen in alten Gemäuern

Es ist eine humorvoll-poetische Ode an das persönliche Wachstum und die menschliche Verbundenheit, was Flip Fabrique aus Kanada mit „Six“ beim Cirque Noël im Grazer Orpheum auf der Bühne zeigen.
Es ist ein schräges Haus mitten in der regnerischen Einöde, in das die fünf Figuren in „Six“ geladen werden. Denn wie sich herausstellt, hat das Gebäude eine Stimme, zitiert Philosophen und zeigt den Besuchern nicht nur unerwartete Ecken seines Gemäuers, sondern auch unbekannte Ecken ihrer eigenen Persönlichkeit. Lange Zeit stolpern sie in diesem Haus kunstvoll aneinander vorbei, bleiben einander unsichtbar. Doch je mehr das Haus aus ihnen herauskitzelt, umso näher kommen sie einander auch.
Es ist eine humorvoll-poetische Ode an das persönliche Wachstum und die menschliche Verbundenheit, die die kanadische Flip Fabrique mit „Six“ auf die Bühne bringt. In clever choreografierten 70 Minuten verflechten sie Slapstick und Akrobatik, Jonglage und Trampolinkunst, Kunstradfahren und Clownerei, Tanz und Schauspiel zu einem wunderbar ideenreichen Bühnenerlebnis.
Tolle Darsteller, effektvolle Musikauswahl
Getragen wird es nicht nur von tollen Darstellern und Akrobaten (Hugo Ouellet Côte, Laurence Desgagnés, Ewen Fromager, Francis Gadbois und Lise Kleistendorff), sondern auch von einer sehr effektvollen Musikwahl.
Das Resultat ist beste Unterhaltung für Besucher ab 6 Jahren. Zu sehen noch bis 28. Dezember im Grazer Orpheum. Am 3. Jänner feiert dann mit „Wolf“ der australischen Gruppe Circa die zweite Produktion des Cirque Noël Premiere.
