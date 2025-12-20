Master rebuilds
Decision! Sturm coach Säumel faces the end
Probably the hottest question of the past week - it will finally be answered! On Monday, soccer champions Sturm will announce their decision, which everyone has been waiting for after the public dispute between sporting director Michael Parensen and coach Jürgen Säumel. The final talks are likely to take place in the next few hours.
Who has to go? Head of sport Michael Parensen? Coach Jürgen Säumel? Or even both? Sturm's board of directors around president Christian Jauk has not been forthcoming in recent days. After public statements by the two quarrelling men, it quickly became clear that a future WITH both people on board at Sturm is very unlikely.
Recently, there have been increasing signs that the reigning champions are more likely to keep the German sporting director than their head coach. On the one hand, probably for purely financial reasons, as Parensen still has a significantly longer contract than coach Säumel (only until summer 2026). On the other hand, Sturm signed Jusuf Gazibegovic and Gizo Mamageishvili last week, two new signings for whom Parensen was of course officially responsible. To then remove the manager from his position just a few days after publicly talking about two new players for the attack in the spring? Hard to imagine.
Meeting with Senft?
Another clear indication that head coach Jürgen Säumel's time at Sturm is coming to an end is the fact that Sturm's management are already sounding out potential coaching candidates. The latest, hottest lead leads to Ried coach Maximilan Senft, with whom a meeting is due to take place in the next few hours. If an agreement is reached, the new Sturm coach could soon be in place.
