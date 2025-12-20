Decision! Sturm coach Säumel faces the end

Recently, there have been increasing signs that the reigning champions are more likely to keep the German sporting director than their head coach. On the one hand, probably for purely financial reasons, as Parensen still has a significantly longer contract than coach Säumel (only until summer 2026). On the other hand, Sturm signed Jusuf Gazibegovic and Gizo Mamageishvili last week, two new signings for whom Parensen was of course officially responsible. To then remove the manager from his position just a few days after publicly talking about two new players for the attack in the spring? Hard to imagine.