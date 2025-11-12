Mieses Spiel: Fälscher schockt die Opferfamilien

Auch an der Med Uni herrscht Bestürzung, die Tat wird als äußerst verwerflich bezeichnet. Man habe sofort reagiert: „Das offensichtlich gefälschte Schreiben wurde von der Institutsleiterin unverzüglich an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Die Institutsleiterin und ihre Mitarbeiter waren rund um den Amoklauf am BORG-Dreierschützengasse mit der pietätvollen, unter bestmöglicher Rücksichtnahme auf die Konfession der Opfer abgestimmten Identifizierung betraut, sodass den hinterbliebenen Eltern in den Räumlichkeiten der Med Uni Graz ein entsprechendes Abschiednehmen mit psychologischer Unterstützung ermöglicht werden konnte.“