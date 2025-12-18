ÖGK: „Plan steht und fällt mit der Ärzteschaft“

Mehr Ärzte, aber woher?

Was der Plan sonst noch vorsieht? Die Streichung von 577 stationären Spitalsbetten, wie die „Krone“ bereits berichtete. Dafür sollen ambulante Betreuungsplätze um 547 auf 710 ansteigen. Künftig sollen 273 Betten für die Akut-Geriatrie und Remobilisation kommen. Im niedergelassenen Bereich soll es 113 Planstellen mehr geben, bei Hausärzten steigen diese von 779 auf 805 an. Wie will man aber die neuen Stellen besetzen, wenn sie es jetzt schon nicht kann und die Stellen seit 2019 rückläufig sind? „Der Plan steht und fällt mit der Ärzteschaft“, so Robert Leitner von der ÖGK.