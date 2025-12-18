Die Industrie drängt auf einen schärferen Sparkurs

Für die steirische Industriellenvereinigung ist das zu wenig ambitioniert: „Den angekündigten Konsolidierungspfad gilt es daher mutiger und konsequenter umzusetzen“, fordert Präsident Kurt Maier. „Die Industrie ist aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Situation und den starken Kostensteigerungen der vergangenen Jahre derzeit umso mehr gezwungen, durch Effizienz und strukturelle Maßnahmen Einsparungspotenziale zu heben. Das erwarten wir uns auch von der öffentlichen Hand.“