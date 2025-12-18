Schutzzonen für Kinder in Innsbruck verlängert

Wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilt, wird die Schutzzone für Kinder und Jugendliche im Bereich der Mentlgasse und Umgebung verlängert. Bei Missachtung droht eine hohe Geldstrafe.
Die Polizei verlängert die Schutzzone rund um die Mentlgasse. Die Verordnung tritt ab Samstag in Kraft und gilt bis 19. Juni 2026 zu den in der Verordnung angeführten Tageszeiten. Grund für die Erlassung ist der Schutz von Kindern und Jugendlichen in diesem Bereich.
Missachtung wird teuer
Wer das Betretungsverbot missachtet, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 1000 Euro rechnen. Im Wiederholungsfall drohen bis zu 4600 Euro oder im Falle der Uneinbringlichkeit eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen.
„Aus sicherheitspolizeilicher Sicht stellt diese Schutzzone im oa. Bereich die am wenigsten in die Rechte der Menschen eingreifende Maßnahme dar, die noch geeignet ist Kinder und Jugendliche vor strafbaren Handlungen zu schützen“, heißt es seitens der Polizei. Sie trage damit wesentlich zur Hebung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung im Schutzzonenbereich bei.
