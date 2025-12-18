Drogenfund in Sautens! Mann (39) wird angezeigt

Box-Spektakel: „Wenn er will, tötet er den Typen“
50-Millonen-Gage
Die Polizei aus Oetz fand in einer Wohnung in Sautens (Bezirk Imst) Cannabiskraut und -stängel. Der mutmaßliche Besitzer (39) wurde angezeigt.
Ermittlungen nach dem Suchtmittelgesetz führten die Beamten der Polizei aus Oetz zur Wohnung eines 39-jährigen Mannes. Bei der Durchsuchung wurden sie schließlich fündig.
Sie stellten Cannabiskraut und Cannabisstängel mit einem Gewicht von rund 120 Gramm sicher. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.