Revenge from prison
Convicted murderer wanted to destroy lawyer
The Krems Regional Court recently held the trial of a serious criminal - long since imprisoned - Serb who wanted to destroy the existence of his ex-defense lawyer. The highly manipulative perpetrator obviously had numerous helpers in his terrible plot.
It was an extraordinary trial that recently took place in Krems Regional Court. In the dock sat Branko B. (70), a Serbian-born man who had repeatedly committed crimes since his youth and in 2015 - from his prison cell - hired hitmen to kill two of his ex-accomplices.
The crime was ultimately foiled. However, the thwarted initiator was put on trial for murder. The renowned Viennese lawyer Manfred Arbacher-Stöger took over his representation. But even the best defense did not help with the available evidence. Branko B. was - additionally - sentenced to 18 years imprisonment, unconditionally.
The prisoner's atrocious conspiracy
He immediately blamed the defense attorney for his "unjust punishment". And he once again began to devise a diabolical plan of revenge behind bars: Arbacher-Stöger must atone, his existence must be destroyed.
The perpetrator subsequently persuaded fellow inmates - ex-clients of the lawyer - to file absurd charges against the lawyer. For example, that he was constantly smuggling huge quantities of drugs into all Austrian prisons. And, and, and...
Unbelievable, but true: an investigator believed the accusers and initiated the most extensive - and expensive - investigations. In the end, however, investigators from the Lower Austrian State Office of Criminal Investigation uncovered the Serb's plot. The result: he has now been sentenced again, to 3.5 years in prison. For serious fraud, defamation, giving false evidence and falsifying evidence.
Branko B. has appealed against the guilty verdict and lodged an appeal for annulment.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
