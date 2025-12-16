PSG star rejoices: Dembele named world footballer!

The 28-year-old Dembele beat off competition from his Real Madrid compatriot Kylian Mbappe and Spaniard Lamine Yamal (FC Barcelona). "I would like to thank all my teammates. It just shows that hard work pays off," said Demebele. "It's been a fantastic year for me, both personally and collectively." Bonmati, Champions League player of the season and European Championship finalist with Spain, was also happy. "Thank you to the players, coaches and fans who voted for me to win this award," said Bonmati, who is currently recovering from surgery on a broken fibula.