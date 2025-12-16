Vorteilswelt
3rd title for Bonmati

PSG star rejoices: Dembele named world footballer!

Nachrichten
16.12.2025 18:48
Ousmane Dembele
Ousmane Dembele(Bild: AFP/APA/Sameer Al-Doumy)

Ousmane Dembele and Aitana Bonmati were named World Player of the Year 2025 at the FIFA Gala Dinner in Doha on Tuesday evening. FC Barcelona player Bonmati triumphed for the third time in a row. Frenchman Dembele, who plays for Champions League winners Paris Saint-Germain, received the honor for the first time. Spaniard Luis Enrique was named World Coach 2025

He had led Paris Saint-Germain to their first Champions League title. Sarina Wiegman was voted best female coach. The Dutchwoman won her third European Championship title with England last summer.

Aitana Bonmati
Aitana Bonmati(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

The 28-year-old Dembele beat off competition from his Real Madrid compatriot Kylian Mbappe and Spaniard Lamine Yamal (FC Barcelona). "I would like to thank all my teammates. It just shows that hard work pays off," said Demebele. "It's been a fantastic year for me, both personally and collectively." Bonmati, Champions League player of the season and European Championship finalist with Spain, was also happy. "Thank you to the players, coaches and fans who voted for me to win this award," said Bonmati, who is currently recovering from surgery on a broken fibula.

Donnarumma and Hampton won as they did at the Ballon d'Or
Gianluigi Donnarumma had previously been voted World Goalkeeper of the Year. In the women's category, the award went to England's national goalkeeper and European champion Hannah Hampton of Chelsea FC. Both Donnarumma and the 25-year-old Hampton had already won the Ballon d'Or earlier this year. Dembele and Bonmati had also won at the end of September at the rival event to the FIFA Awards.

Donnarumma, who now plays for Manchester City, won both the Champions League and the French league and cup with Paris Saint-Germain last season. The 2021 European champion moved to PSG from AC Milan in the same year and was the regular goalkeeper in Paris until last summer.

Seit 1991
Die bisherigen Weltfußballer

1991 Lothar Matthäus, Deutschland, Inter Mailand

1992 Marco van Basten, Niederlande, AC Milan

1993 Roberto Baggio, Italien, Juventus Turin

1994 Romario, Brasilien, FC Barcelona

1995 George Weah, Liberia, Paris Saint-Germain/AC Mailand

1996 Ronaldo, Brasilien, PSV Eindhoven/FC Barcelona

1997 Ronaldo, Brasilien, FC Barcelona/Inter Mailand

1998 Zinedine Zidane, Frankreich, Juventus Turin

1999 Rivaldo, Brasilien, FC Barcelona

2000 Zinedine Zidane, Frankreich, Juventus Turin

2001 Luis Figo, Portugal, Real Madrid

2002 Ronaldo, Brasilien, Inter Mailand/Real Madrid

2003 Zinedine Zidane, Frankreich, Real Madrid

2004 Ronaldinho, Brasilien, FC Barcelona

2005 Ronaldinho, Brasilien, FC Barcelona

2006 Fabio Cannavaro, Italien, Juventus Turin/Real Madrid

2007 Kaka, Brasilien, AC Milan

2008 Cristiano Ronaldo, Portugal, Manchester United

2009 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona

2010 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona

2011 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona

2012 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona

2013 Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid

2014 Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid

2015 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona

2016 Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid

2017 Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid

2018 Luka Modric, Kroatien, Real Madrid

2019 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona

2020 Robert Lewandowski, Polen, FC Bayern München

2021 Robert Lewandowski, Polen, FC Bayern München

2022 Lionel Messi, Argentinien, Paris Saint-Germain

2023 Lionel Messi, Argentinien, Paris Saint-Germain/Inter Miami

2024 Vinicius Jr., Brasilien, Real Madrid

2025 Ousmane Dembele, Frankreich, Paris Saint-Germain

National coaches, captains, soccer journalists and fans took part in the vote via the official FIFA website.

Porträt von krone Sport
krone Sport
