3rd title for Bonmati
PSG star rejoices: Dembele named world footballer!
Ousmane Dembele and Aitana Bonmati were named World Player of the Year 2025 at the FIFA Gala Dinner in Doha on Tuesday evening. FC Barcelona player Bonmati triumphed for the third time in a row. Frenchman Dembele, who plays for Champions League winners Paris Saint-Germain, received the honor for the first time. Spaniard Luis Enrique was named World Coach 2025
He had led Paris Saint-Germain to their first Champions League title. Sarina Wiegman was voted best female coach. The Dutchwoman won her third European Championship title with England last summer.
The 28-year-old Dembele beat off competition from his Real Madrid compatriot Kylian Mbappe and Spaniard Lamine Yamal (FC Barcelona). "I would like to thank all my teammates. It just shows that hard work pays off," said Demebele. "It's been a fantastic year for me, both personally and collectively." Bonmati, Champions League player of the season and European Championship finalist with Spain, was also happy. "Thank you to the players, coaches and fans who voted for me to win this award," said Bonmati, who is currently recovering from surgery on a broken fibula.
Donnarumma and Hampton won as they did at the Ballon d'Or
Gianluigi Donnarumma had previously been voted World Goalkeeper of the Year. In the women's category, the award went to England's national goalkeeper and European champion Hannah Hampton of Chelsea FC. Both Donnarumma and the 25-year-old Hampton had already won the Ballon d'Or earlier this year. Dembele and Bonmati had also won at the end of September at the rival event to the FIFA Awards.
Donnarumma, who now plays for Manchester City, won both the Champions League and the French league and cup with Paris Saint-Germain last season. The 2021 European champion moved to PSG from AC Milan in the same year and was the regular goalkeeper in Paris until last summer.
1991 Lothar Matthäus, Deutschland, Inter Mailand
1992 Marco van Basten, Niederlande, AC Milan
1993 Roberto Baggio, Italien, Juventus Turin
1994 Romario, Brasilien, FC Barcelona
1995 George Weah, Liberia, Paris Saint-Germain/AC Mailand
1996 Ronaldo, Brasilien, PSV Eindhoven/FC Barcelona
1997 Ronaldo, Brasilien, FC Barcelona/Inter Mailand
1998 Zinedine Zidane, Frankreich, Juventus Turin
1999 Rivaldo, Brasilien, FC Barcelona
2000 Zinedine Zidane, Frankreich, Juventus Turin
2001 Luis Figo, Portugal, Real Madrid
2002 Ronaldo, Brasilien, Inter Mailand/Real Madrid
2003 Zinedine Zidane, Frankreich, Real Madrid
2004 Ronaldinho, Brasilien, FC Barcelona
2005 Ronaldinho, Brasilien, FC Barcelona
2006 Fabio Cannavaro, Italien, Juventus Turin/Real Madrid
2007 Kaka, Brasilien, AC Milan
2008 Cristiano Ronaldo, Portugal, Manchester United
2009 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona
2010 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona
2011 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona
2012 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona
2013 Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid
2014 Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid
2015 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona
2016 Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid
2017 Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid
2018 Luka Modric, Kroatien, Real Madrid
2019 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona
2020 Robert Lewandowski, Polen, FC Bayern München
2021 Robert Lewandowski, Polen, FC Bayern München
2022 Lionel Messi, Argentinien, Paris Saint-Germain
2023 Lionel Messi, Argentinien, Paris Saint-Germain/Inter Miami
2024 Vinicius Jr., Brasilien, Real Madrid
2025 Ousmane Dembele, Frankreich, Paris Saint-Germain
National coaches, captains, soccer journalists and fans took part in the vote via the official FIFA website.
