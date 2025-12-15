Fahranfängerin krachte gegen Mauer und Leitschiene

Weil eine Fahranfängerin im Tiroler Oberland mit ihrem Auto ins Schleudern geriet, landeten die 17-Jährige und eine Beifahrerin am späten Montagnachmittag im Krankenhaus.
Die 17-jährige Einheimische fuhr mit ihrem Pkw kurz vor 18 Uhr auf der B171 von Imst in Richtung Mils, als sie kurz vor dem Ortsteil Gschnallenhöfe in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto verlor. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Wagen ins Schleudern, prallte zunächst rechts gegen eine Mauer und wurde anschließend gegen eine gegenüberliegende Leitschiene geschleudert.
Frauen ins Krankenhaus gebracht
Die Lenkerin und eine Frau am Beifahrersitz wurden durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und zur Abklärung ins Krankenhaus Zams gebracht.
Am Unfallwagen entstand Totalschaden. Die B171 war rund 40 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt.
