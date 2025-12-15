Fahranfängerin krachte gegen Mauer und Leitschiene

Die 17-jährige Einheimische fuhr mit ihrem Pkw kurz vor 18 Uhr auf der B171 von Imst in Richtung Mils, als sie kurz vor dem Ortsteil Gschnallenhöfe in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto verlor. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Wagen ins Schleudern, prallte zunächst rechts gegen eine Mauer und wurde anschließend gegen eine gegenüberliegende Leitschiene geschleudert.