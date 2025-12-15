Attentat in Sydney und Billig-Strom-Gesetz

Nach dem tödlichen Angriff am Bondi Beach mit mindestens 16 Opfern gehen die Ermittler von einem antisemitischen Terroranschlag aus. Im Fokus: ein Vater und sein Sohn. UND: Seniorenbund-Chefin Ingrid Korosec drängt auf eine rasche Einigung fürs Arbeiten im Alter. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.