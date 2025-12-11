Wende bei Wöginger, Tabakreform und Maßmode

Wende im Fall Wöginger: Das Oberlandesgericht hebt die Diversion auf – plötzlich steht die politische Zukunft des ÖVP-Klubobmanns wieder auf der Kippe. Und: Die Regierung hat am Mittwoch Verschärfungen des Tabakgesetzes beschlossen, „Krone“-Wirtschaftsredakteur Peter Stadlmüller erklärt, was sich nun ändert. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.