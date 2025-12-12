Neues Stromgesetz, Wöginger-Diversion und ESC 2026

Österreich hat ein neues Stromgesetz beschlossen. Ziel: eine längst überfällige Entlastung für alle Haushalte. Und: ÖVP-Klubchef August Wöginger wird sich in der Neuauflage seines Prozesses erneut „nicht schuldig“ bekennen. Außerdem: ESC im Ausnahmezustand: Mehrere Länder steigen aus und ein früherer Sieger gibt sogar seine Trophäe zurück. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Jana Elena Pasching.