Schulassistenz, Demo, Budget: Heiße Woche startet

Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) versprach in den vergangenen Wochen mehrmals eine Neuregelung, heute legt er eine Verordnung vor, die im Frühjahr beschlossen wird und ab Herbst 2026 gelten soll. So viel sickerte bereits im Vorfeld durch: Der Kreis jener, die künftig eine Schulassistenz bekommen, wird deutlich eingeschränkt – auch, um das Davongaloppieren der Kosten zu stoppen. Um das für betroffene Kinder zu kompensieren, wird es zusätzliche Lehrkräfte geben. Genaue Details dazu werden heute präsentiert.