Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schneller nach Wien

Auch die Osttiroler profitieren von der Koralmbahn

Tirol
15.12.2025 16:00
BM Elisabeth Blanik mit Zugchef Christoph Stockerer (li.) und Robert Mosser (ÖBB-Holding AG).
BM Elisabeth Blanik mit Zugchef Christoph Stockerer (li.) und Robert Mosser (ÖBB-Holding AG).(Bild: Stadt Lienz / Bernd Lenzer)

Schneller von Osttirol nach Wien! Das soll mit dem Start der neuen Koralmbahn zwischen Kärnten und der Steiermark nun möglich sein. 

0 Kommentare

Ein modernisierter Railjet, der ab sofort auf einer der beiden Direktverbindungen von Lienz nach Wien unterwegs ist, soll Fahrgäste nicht nur bequemer, sondern auch rascher in die Bundeshauptstadt bringen. Mit zwei täglichen Verbindungen pro Richtung über die neue Südstrecke wird Osttirol mit Wien verbunden. Zum einen betrifft dies den RJ 857 (Abfahrzeit 6.17 Uhr) und den RJ 557 (15.17 Uhr) aus Lienz sowie den RJ 556 (7.24) und RJ 856 (16.24) ab Wien.

Lesen Sie auch:
Über Bruck nach Graz und durch den Koralmtunnel zurück ging es zum offiziellen Start der ...
Krone Plus Logo
In nur 41 Minuten
Flott durch den Tunnel statt „Umsteigen in Bruck“
14.12.2025
Graz-Klagenfurt
Erster Koralm-Tag: Tausende stürmen in die Züge
14.12.2025

Fahrzeit in beiden Richtungen ist jeweils knapp über fünf Stunden. „Für die Bewohner, Gäste sowie Besucher setzt das neue Angebot neue Maßstäbe“, freut sich BM Elisabeth Blanik mit Zugchef Christoph Stockerer und Robert Mosser (ÖBB-Holding AG).

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
217.718 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
166.008 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
132.927 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf