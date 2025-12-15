Auch die Osttiroler profitieren von der Koralmbahn

Schneller von Osttirol nach Wien! Das soll mit dem Start der neuen Koralmbahn zwischen Kärnten und der Steiermark nun möglich sein.
Ein modernisierter Railjet, der ab sofort auf einer der beiden Direktverbindungen von Lienz nach Wien unterwegs ist, soll Fahrgäste nicht nur bequemer, sondern auch rascher in die Bundeshauptstadt bringen. Mit zwei täglichen Verbindungen pro Richtung über die neue Südstrecke wird Osttirol mit Wien verbunden. Zum einen betrifft dies den RJ 857 (Abfahrzeit 6.17 Uhr) und den RJ 557 (15.17 Uhr) aus Lienz sowie den RJ 556 (7.24) und RJ 856 (16.24) ab Wien.
Fahrzeit in beiden Richtungen ist jeweils knapp über fünf Stunden. „Für die Bewohner, Gäste sowie Besucher setzt das neue Angebot neue Maßstäbe“, freut sich BM Elisabeth Blanik mit Zugchef Christoph Stockerer und Robert Mosser (ÖBB-Holding AG).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.