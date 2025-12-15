Auch die Osttiroler profitieren von der Koralmbahn

Ein modernisierter Railjet, der ab sofort auf einer der beiden Direktverbindungen von Lienz nach Wien unterwegs ist, soll Fahrgäste nicht nur bequemer, sondern auch rascher in die Bundeshauptstadt bringen. Mit zwei täglichen Verbindungen pro Richtung über die neue Südstrecke wird Osttirol mit Wien verbunden. Zum einen betrifft dies den RJ 857 (Abfahrzeit 6.17 Uhr) und den RJ 557 (15.17 Uhr) aus Lienz sowie den RJ 556 (7.24) und RJ 856 (16.24) ab Wien.