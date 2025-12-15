Goldener Eispickel für eine Grenzerfahrung

Der Berg liegt zwischen dem Gasherbrum II (8034m) und IV (7932) und ist 7946 m hoch. Er galt bis 1975 als der höchste unbestiegene Berg der Erde. Weil ihn vom benachbarten Gasherbrum II ein 7591 m hoher Sattel trennt, der Gipfel also eine Schartenhöhe von 355 m aufweist, gilt er nicht als eigenständiger Berg. Für die Eigenständigkeit ist im Himalaya eine Schartenhöhe von mindestens 500 m festgelegt. Aufgrund seiner Dominanz, dem zweiten Kriterium für die Eigenständigkeit, gilt der Gasherbrum III als relativ selbständiger Hauptgipfel. Der höchste Gipfel der Gasherbrum-Gruppe ist der Hidden Peak (G1) mit einer Höhe von 8080 Metern.