200 „Krone“-Gewinner bestaunten Lichterpark

Der „Krone“-Tag lockte am vergangenen Samstag 200 glückliche Gewinner in den Lichterpark Lumagica in den Innsbrucker Hofgarten. Die Gäste strahlten dabei mit den beeindruckenden Installationen um die Wette.
Seit Jahren ist die „Krone“ großer Kooperationspartner der Lichterparks Lumagica in ganz Österreich. Egal, in welcher Stadt die Gäste zu Besuch kommen: Auf sie wartet überall ein zauberhafter Spaziergang durch die Parks mit etlichen tollen Fotostationen, um Erinnerungen zu kreieren.
In den vergangenen Wochen verlosten wir 200 Eintrittskarten für den großen „Krone“-Tag im Lichterpark Lumagica im Hofgarten in Innsbruck. Der Andrang war enorm, binnen kürzester Zeit war die Eintrittskarten vergeben.
„Krone“-Station zum Mitmachen
Am vergangenen Samstag war es dann endlich so weit: Die „Krone“-Gäste durften ihre Tickets bei blauem Himmel und bei für die Jahreszeit recht angenehmen Temperaturen einlösen. Und zu sehen gab es einiges – ein kleiner Auszug gefällig? Funkelnde Lichter erhellten die Nacht. Zwischen Bäumen tauchte ein leuchtender Reiter auf, rote Rosen schimmerten am Boden. Zu den Klängen des Schneewalzers spazierten Besucher einen Weg entlang, der von funkelnden Lichtfiguren gesäumt war. Einige Stationen regten zum Mitmachen an – etwa jene der „Krone“ selbst.
Mehrere Millionen Lichtpunkte
„Wir haben ein großes Technikteam, das das ganze Jahr über daran arbeitet, dass die Musik mit dem Licht interagiert“, erklärte Lumagica-Projektleiter Dominik Hoflach kürzlich der „Krone“, wie viel Know-how MK Illumination, das Unternehmen hinter den Lichterparks, investiert. Die mehreren Millionen Lichtpunkte werden in Handarbeit an den Figuren angebracht, die ebenfalls ohne Maschinen gebogen und geschweißt werden.
„So haben wir den Hofgarten noch nie erlebt“
„Das war ein einmaliges Erlebnis, das uns noch lange in Erinnerung bleiben wird“, lautete der Tenor der 200 „Krone“-Gewinner, deren Augen nach dem Besuch richtig funkelten, „so haben wir den Hofgarten noch nie erlebt“.
Der Lichterpark Lumagica ist in Innsbruck noch bis zum 1. Februar von 17 bis 20.30 Uhr geöffnet, der Park in Reutte sogar bis 22. Februar 2026. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.
