200 „Krone“-Gewinner bestaunten Lichterpark

„Krone“-Station zum Mitmachen

Am vergangenen Samstag war es dann endlich so weit: Die „Krone“-Gäste durften ihre Tickets bei blauem Himmel und bei für die Jahreszeit recht angenehmen Temperaturen einlösen. Und zu sehen gab es einiges – ein kleiner Auszug gefällig? Funkelnde Lichter erhellten die Nacht. Zwischen Bäumen tauchte ein leuchtender Reiter auf, rote Rosen schimmerten am Boden. Zu den Klängen des Schneewalzers spazierten Besucher einen Weg entlang, der von funkelnden Lichtfiguren gesäumt war. Einige Stationen regten zum Mitmachen an – etwa jene der „Krone“ selbst.