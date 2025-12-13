Wärmespeicher Wildon weiter in der Warteschleife

Ist UVP nötig oder nicht?

Aktuell ist es den Projektentwicklern, Heimo Ecker-Eckhofen und Gilbert Frizberg, gelungen, zwölf Millionen Euro an Förderung aus dem Klima- und Energiefonds des Bundes zu lukrieren. Hinzu kommen 2,88 Millionen aus einem EU-Programm. „Mit den zugesprochenen Förderungen kann die Projektentwicklung effizient und mit Nachdruck vorangetrieben werden. Die strategische Bedeutung des Projekts ist in letzter Zeit weiter gestiegen“, sagen Ecker-Eckhofen und Frizberg.