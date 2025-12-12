Regierung verlost Steuergeld ++ Koralmbahn fährt

Nach 27 Jahren Bauzeit verkürzt die neue Koralmstrecke die Zugfahrt zwischen Graz und Klagenfurt auf rund 41 Minuten, bei der Eröffnungsfahrt sogar auf 39 Minuten. UND: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) plant eine „Beleglotterie“. Das soll die Menschen motivieren, ihre Kassenzettel mitzunehmen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 12. Dezember mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.