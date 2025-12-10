Wöginger-Prozess 2.0 ++ Selenskyj lässt wählen

Spannung in der ÖVP: Die Diversion für Klubobmann Wöginger wurde aufgehoben, und nun brodelt die Gerüchteküche über Rücktritte, und der Koalitionsfrieden wackelt. UND: Unter Druck wegen eines Korruptionsskandals kündigt der ukrainische Präsident überraschend vorgezogene Wahlen an und sorgt damit für politische Spannung im Land. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 10. Dezember mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.