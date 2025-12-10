KRONE.TV-NEWS-SHOW

Wöginger-Prozess 2.0 ++ Selenskyj lässt wählen

News Show
10.12.2025 17:30
0 Kommentare

Spannung in der ÖVP: Die Diversion für Klubobmann Wöginger wurde aufgehoben, und nun brodelt die Gerüchteküche über Rücktritte, und der Koalitionsfrieden wackelt. UND: Unter Druck wegen eines Korruptionsskandals kündigt der ukrainische Präsident überraschend vorgezogene Wahlen an und sorgt damit für politische Spannung im Land. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 10. Dezember mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz. 

Folgen Sie uns auf