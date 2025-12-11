Elch „Emil“ Sichtung 2.0 ++ Fußfessel für Grasser

Spätestens nach Weihnachten darf Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser den Innsbrucker „Ziegelstadl“ endgültig verlassen. Anfang Jänner bekommt er die Fußfessel. UND: Eine kursierende E-Mail über eine angebliche Elchsichtung in „Transdanubien“ sorgt für Wirbel. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 11. Dezember mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.