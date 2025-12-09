Neue Details Mordfall Jenni S. ++ „Wienterzauber“

Nach acht Jahren voller Fragen und Hoffen gibt es nun eine dramatische Wende im Fall der verschwundenen Jenni S.: Ihr Ex-Freund hat den mutmaßlichen Mord aus dem Jahr 2018 gestanden und die Ermittler zu den sterblichen Überresten der damals 21-Jährigen geführt. Und: Wiener Polizisten eröffnen einen eigenen Weihnachtsmarkt. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 9. Dezember, mit Moderatorin Stefana Madjarov.