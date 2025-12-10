Kickt Pep heute Alonso? ++ Was Marko jetzt macht

Real Madrid empfängt heute Abend Manchester City in der Königsklasse, Helmut Marko wird nach seinem Abgang zumindest nicht ganz von der Bildfläche verschwinden und Jakob Pöltl scheitert mit den Toronto Raptors im Viertelfinale des NBA Cups – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 10. Dezember.