Marko muss wohl gehen ++ ÖTV-Trio in Down Under

Helmut Marko und Red Bull Racing gehen wohl getrennte Wege, drei österreichische Spielerinnen und Spieler stehen im Hauptfeld der Australian Open und für Österreichs Frauen-Handball-Nationalteam endet die WM-Reise am gestrigen Abend – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 9. Dezember.