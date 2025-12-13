Düster, mystisch, gefinkelt: Craigs bester Fall

„Wake up dead Man: A Knives Out Mystery“ ist ein so cleverer wie atmosphärischer Krimi (Drehbuch und Regie: Rian Johnson), der nebenbei noch ein paar klerikal-philosophische Probleme wälzt. In guter alter Agatha-Christie-Manier haben alle Verdächtigen in der kleinen Gemeinde ihre dunklen Geheimnisse und Eigenheiten. Nur, dass diese Figuren bei einem „Knives Out“-Film immer kriminell gut besetzt sind. So sind dieses Mal Stars wie Glenn Close (genial als streng gläubige Pfarrersgehilfin), Josh Brolin als karfreitägliches Mordopfer, Jeremy Renner als verbitterter Arzt, Mila Kunis als Polizistin, Andrew Scott als gescheiterter Bestsellerautor oder Cailee Spaeny als naive Geldgeberin der Pfarre dabei – alle voller Spiellust, die man in jeder Minute spürt.