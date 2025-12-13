Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wake up dead Man“

Düster, mystisch, gefinkelt: Craigs bester Fall

Unterhaltung
13.12.2025 18:14
Ex-007 Daniel Craig löst in seiner neuen Paraderolle des Detektivs Benoit Blanc dieses Mal ...
Ex-007 Daniel Craig löst in seiner neuen Paraderolle des Detektivs Benoit Blanc dieses Mal seinen Fall in einer kleinen Kirchengemeinde voller Geheimnisse. Sehenswert!(Bild: Netflix)

Der lang erwartete neue „Knives Out“-Krimi von Netflix ist endlich da. Unter dem Titel „Wake up dead Man“ dreht sich dieses Mal alles um Religion und Glauben – denn als ein Priester ermordet wird, sind seine Schäfchen außer Rand und Band.

0 Kommentare

Daniel Craig als schrulliger Detektiv – die Marke „Knives Out“ hat sich Netflix nach dem ersten Kinofilm zurecht gesichert und will damit wohl noch die nächsten Jahre die Seherzahlen in die Höhe treiben. Zuletzt sah man mit „Glass Onion“ zwar eine etwas überkandidelte Version, doch Fans des Originals dürfen sich auf den neuesten Streich namens „Wake up dead Man“ freuen.

Denn passend zum finsteren Winterwetter finden wir uns dieses Mal in einer düsteren, streng gläubigen kleinen Kommune wieder, in der Predigt und Beichte hoch gehalten werden. Kurz nachdem der junge Pfarrer Jud (Josh O’Connor) dort anfängt, fällt auch schon sein Priester-Kollege direkt vor den scheinbar so braven Kirchgängern ermordet um. Ein gefinkelter Fall für Detektiv Benoit Blanc – schließlich hielten zum Tatzeitpunkt alle Verdächtigen reichlich Abstand zum Opfer ...

Stars wie Glenn Close spielen im Krimi mit.
Stars wie Glenn Close spielen im Krimi mit.(Bild: Netflix)

„Wake up dead Man: A Knives Out Mystery“ ist ein so cleverer wie atmosphärischer Krimi (Drehbuch und Regie: Rian Johnson), der nebenbei noch ein paar klerikal-philosophische Probleme wälzt. In guter alter Agatha-Christie-Manier haben alle Verdächtigen in der kleinen Gemeinde ihre dunklen Geheimnisse und Eigenheiten. Nur, dass diese Figuren bei einem „Knives Out“-Film immer kriminell gut besetzt sind. So sind dieses Mal Stars wie Glenn Close (genial als streng gläubige Pfarrersgehilfin), Josh Brolin als karfreitägliches Mordopfer, Jeremy Renner als verbitterter Arzt, Mila Kunis als Polizistin, Andrew Scott als gescheiterter Bestsellerautor oder Cailee Spaeny als naive Geldgeberin der Pfarre dabei – alle voller Spiellust, die man in jeder Minute spürt.

Lesen Sie auch:
Netflix würde sich mit dem Zukauf unter anderem Batman und Superman sowie zahlreiche HBO-Serien ...
Für 83 Mrd. Dollar
Jetzt fix: Netflix übernimmt Warner Bros. und HBO
05.12.2025
KI-Video-Kooperation
Disney steigt groß beim ChatGPT-Macher OpenAI ein
11.12.2025
„Schändlicher Rufmord“
P. Diddy erhebt schwere Vorwürfe gegen Netflix!
02.12.2025

Und auch, wenn die Auflösung ein paar wilde Blüten treibt, fügt sich am Ende doch alles zu einem kompakten Ganzen zusammen. Es gibt keine losen Enden und jedes Detail vom Anfang fällt am Ende der doch fast zweieinhalb Stunden an seinen richtigen Platz. Es ist Daniel Craigs bisher bester Fall geworden. Amen.

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
158.408 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
154.557 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
146.819 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf