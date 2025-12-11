Perpetrator entrenched himself
Man shot and critically injured
Shots were fired in Feldkirch (Vorarlberg) on Thursday evening. A man collapsed with serious injuries. A manhunt was launched immediately.
The operation was still ongoing, the police said at around 8 pm. However, there was no danger to the public.
According to information from the "Krone" newspaper, the suspect has now holed up in a house in Batschuns (Feldkirch district). A large Cobra operation is currently taking place there.
Investigations are in full swing
According to the police, the shooting offense took place at around 5.15 pm in Feldkirch-Gisingen. One man had suffered life-threatening injuries; there was no information yet on his current condition.
A nationwide manhunt was immediately launched for the suspect, which was lifted shortly after 6 pm. Investigations into the background are ongoing, the police said.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
