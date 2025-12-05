Notsignal von Sechsjähriger ++ Israel beim ESC

Bei der Jahresversammlung der EBU wurden neue ESC-Statuten beschlossen. Damit fiel auch eine wichtige Entscheidung: Israel darf nächstes Jahr in Wien teilnehmen. UND: Der 39-jährige Stiefvater, der nach dem Notsignal seiner sechsjährigen Stieftochter festgenommen wurde, ist nun wegen schwerer Nötigung und Freiheitsentziehung angeklagt worden.

Das sind unter anderem die Themen bei den News am 05. Dezember mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.