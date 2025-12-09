Andy Lee Lang über schöne und schräge Geschenke

Musiker Andy Lee Lang stellt sich im weihnachtlichen krone.tv-Wordrap Fragen zu Keksen, Geschenk-Hits und -Flops sowie nervigen Weihnachtssongs. Außerdem gibt er eine humorvolle Antwort darauf, mit wem er unterm Mistelzweig stehen würde, und verrät einen Tipp für bevorstehende Weihnachtsfeiern.