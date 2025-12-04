17-Jähriger „Koks-König“ ++ Großglockner-Drama

In Wien-Floridsdorf ist der Polizei ein weiterer Erfolg im Kampf gegen den Drogenhandel gelungen. Bei einer Kontrolle stießen die Ermittler auf einen Jugendlichen, der für großes Staunen sorgte. UND: Paukenschlag im Fall jenes Alpinisten (36), der Anfang Jänner 2025 gemeinsam mit seiner Freundin auf dem Großglockner unterwegs war! Der Mann wird nun von der Staatsanwaltschaft wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 04. Dezember mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.