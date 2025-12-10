„Nicht mit mir!“: Frauen zeigen volle Stärke

Praxisnah & schlagfertig: Mit dem Judo-Landesverband werden beim Selbstverteidigungskurs verschiedene Schlag- und Tritttechniken geübt. Die Vormerkungen für neue Kurse laufen bereits.
Nicht mit mir! So lautet hierzulande das Motto. Doch nicht nur anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ wird das Thema wieder gezielt in den Fokus gerückt. Auch das Sportland NÖ setzt auf starke, selbstbewusste Frauen. Um diese zu unterstützen, werden Selbstverteidigungskurse für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren angeboten. Und das äußerst erfolgreich.
So absolvierten bereits 150 Niederösterreicherinnen in den vergangenen Wochen das von Landesrat Udo Landbauer initiierte Pilotprojekt. Dabei wurden in Purgstall, Zwettl, Deutsch-Wagram, Wiener Neustadt und St. Pölten vom Judo Landesverband Inhalte wie gezielte Schlag- und Tritttechniken, Gefahrenerkennung und mentales Training praxisnah vermittelt.
Vormerkungen für neue Kurse sind bereits möglich
Die Kurskosten werden vom Sportland übernommen, für die Teilnehmerinnen bleibt ein Selbstbehalt von 15 Euro. „Mit ‘Nicht mit mir‘ geben wir Mädchen und Frauen das nötige Rüstzeug in die Hand, um selbstbewusst Grenzen zu setzen und sich schützen zu können. Das schafft Sicherheit im Alltag und bietet die Möglichkeit, in Kampfsportarten hineinzuschnuppern“, so Landbauer. Aufgrund der großen Nachfrage geht das Projekt 2026 in die Verlängerung.
