„Nicht mit mir!“: Frauen zeigen volle Stärke

Vormerkungen für neue Kurse sind bereits möglich

Die Kurskosten werden vom Sportland übernommen, für die Teilnehmerinnen bleibt ein Selbstbehalt von 15 Euro. „Mit ‘Nicht mit mir‘ geben wir Mädchen und Frauen das nötige Rüstzeug in die Hand, um selbstbewusst Grenzen zu setzen und sich schützen zu können. Das schafft Sicherheit im Alltag und bietet die Möglichkeit, in Kampfsportarten hineinzuschnuppern“, so Landbauer. Aufgrund der großen Nachfrage geht das Projekt 2026 in die Verlängerung.