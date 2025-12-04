KFV warnt: 60 Sekunden entscheiden über Leben

Die gemütliche Adventstimmung kann schnell zur tödlichen Falle werden. Armin Kaltenegger vom KFV warnt: „Schon 1 Minute Unachtsamkeit kann über ein Leben entscheiden.“ Besonders zwischen Oktober und März ereignen sich zwei Drittel aller tödlichen Brände, meist ausgelöst durch Kerzen, Adventkränze oder überhitzte Heizquellen. Jede kleine Nachlässigkeit kann hier katastrophale Folgen haben.