Ministerin: Schutz für Opfer hat höchste Priorität

Noch bis 10. Dezember laufen die 16 Tage gegen die Gewalt an Frauen. Laut Statistik ist das eigene Zuhause und das persönliche Umfeld in Österreich am gefährlichsten für Frauen. Frauenministerin Eva Maria Holzleitner erläutert im krone.tv Interview mit Stefana Madjarov, wie der neue Nationale Aktionsplan Abhilfe schaffen soll und muss.