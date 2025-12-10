Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am 9. Jänner in Wien

Steirischer Brauch in der Wiener Hofburg

Steiermark
10.12.2025 05:59
Am 9. Jänner zieht die Grüne Mark wieder in der Hofburg ein.
Am 9. Jänner zieht die Grüne Mark wieder in der Hofburg ein.(Bild: Verein der Steirer in Wien/Ludwig Schedl)

Der Steirerball am 9. Jänner 2026 bietet die Gelegenheit, einen ganzen Abend steirische Lebensfreude mitten in Wien zu erleben. In Dirndl und Lederhose kann die ganze Nacht durchgetanzt werden. Wer dabei sein will, sollte sich sein Ticket schnell sichern – die Nachfrage ist hoch.

0 Kommentare

Ein gelungener Abend beim Steirerball am 9. Jänner beginnt nicht erst mit dem Einzug in den Festsaal der Wiener Hofburg, sondern bereits mit den richtigen Vorbereitungen. Wie auf jedem anderen Ball der Wiener Ballsaison gilt nämlich auch an diesem Abend: Anstand, Stilbewusstsein und Rücksichtnahme sind die Hauptsäulen der gepflegten Unterhaltung.

Festlich und elegant
Der Steirerball ist die perfekte Gelegenheit, sich von seiner elegantesten und besten Seite zu zeigen. Zum guten Ton gehört da natürlich auch die passende Garderobe: Für Damen wird ein festliches Dirndl mit knieumspielendem Rock, eleganter Bluse sowie Trachtenschuhen oder Pumps empfohlen. Für die Herren darf es ein Trachtenanzug oder eine Lederhose, die bis ans oder über das Knie reicht und mit Trachtenstutzen getragen wird, sein. Ergänzend dazu passt ein weißes Hemd mit Umlegekragen oder kleinkarierte Hemden in Grün, Blau oder Rot sowie Haferl- oder Lederschuhe. Eine Alternative stellt aber auch eine festliche Abendgarderobe dar.

Nicht erwünscht am Steirerball sind schrille Wiesen-Outfits: Also deutlich über dem Knie endende Röcke, Dirndl aus Polyester, grelle Farben, Tiermuster, kurze Lederhosen, T-Shirts, nackte Beine oder Waden sowie Sneakers und Lackschuhe.

Lesen Sie auch:
Beim Steirerball 2025 heizte Boney M. den Gästen ein.
Steirerball
Schwedische Super-Hits in der Wiener Hofburg
25.11.2025

Musikgenuss und steirische Lebensfreude
Die Besucher des Steirerballs können sich auch 2026 wieder auf vielfältige Darbietungen und musikalische Erlebnisse freuen. Insgesamt werden die Gäste von 15 Musikgruppen unterhalten – von so vielen wie noch nie. Wer dabei sein will, muss schnell sein, Tickets sind heiß begehrt.

Wer dabei sein will, sollte sich rasch sein Ticket sichern: 
Unter www.steirerball.com gibt‘s noch Karten.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
159.811 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
136.043 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
109.673 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf