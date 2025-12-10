Steirischer Brauch in der Wiener Hofburg

Der Steirerball am 9. Jänner 2026 bietet die Gelegenheit, einen ganzen Abend steirische Lebensfreude mitten in Wien zu erleben. In Dirndl und Lederhose kann die ganze Nacht durchgetanzt werden. Wer dabei sein will, sollte sich sein Ticket schnell sichern – die Nachfrage ist hoch.
Ein gelungener Abend beim Steirerball am 9. Jänner beginnt nicht erst mit dem Einzug in den Festsaal der Wiener Hofburg, sondern bereits mit den richtigen Vorbereitungen. Wie auf jedem anderen Ball der Wiener Ballsaison gilt nämlich auch an diesem Abend: Anstand, Stilbewusstsein und Rücksichtnahme sind die Hauptsäulen der gepflegten Unterhaltung.
Festlich und elegant
Der Steirerball ist die perfekte Gelegenheit, sich von seiner elegantesten und besten Seite zu zeigen. Zum guten Ton gehört da natürlich auch die passende Garderobe: Für Damen wird ein festliches Dirndl mit knieumspielendem Rock, eleganter Bluse sowie Trachtenschuhen oder Pumps empfohlen. Für die Herren darf es ein Trachtenanzug oder eine Lederhose, die bis ans oder über das Knie reicht und mit Trachtenstutzen getragen wird, sein. Ergänzend dazu passt ein weißes Hemd mit Umlegekragen oder kleinkarierte Hemden in Grün, Blau oder Rot sowie Haferl- oder Lederschuhe. Eine Alternative stellt aber auch eine festliche Abendgarderobe dar.
Nicht erwünscht am Steirerball sind schrille Wiesen-Outfits: Also deutlich über dem Knie endende Röcke, Dirndl aus Polyester, grelle Farben, Tiermuster, kurze Lederhosen, T-Shirts, nackte Beine oder Waden sowie Sneakers und Lackschuhe.
Musikgenuss und steirische Lebensfreude
Die Besucher des Steirerballs können sich auch 2026 wieder auf vielfältige Darbietungen und musikalische Erlebnisse freuen. Insgesamt werden die Gäste von 15 Musikgruppen unterhalten – von so vielen wie noch nie. Wer dabei sein will, muss schnell sein, Tickets sind heiß begehrt.
Wer dabei sein will, sollte sich rasch sein Ticket sichern:
Unter www.steirerball.com gibt‘s noch Karten.
