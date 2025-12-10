Steirischer Brauch in der Wiener Hofburg

Festlich und elegant

Der Steirerball ist die perfekte Gelegenheit, sich von seiner elegantesten und besten Seite zu zeigen. Zum guten Ton gehört da natürlich auch die passende Garderobe: Für Damen wird ein festliches Dirndl mit knieumspielendem Rock, eleganter Bluse sowie Trachtenschuhen oder Pumps empfohlen. Für die Herren darf es ein Trachtenanzug oder eine Lederhose, die bis ans oder über das Knie reicht und mit Trachtenstutzen getragen wird, sein. Ergänzend dazu passt ein weißes Hemd mit Umlegekragen oder kleinkarierte Hemden in Grün, Blau oder Rot sowie Haferl- oder Lederschuhe. Eine Alternative stellt aber auch eine festliche Abendgarderobe dar.