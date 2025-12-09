Chefin geht in Pension, Behörde wird aufgelöst

Auflösungs-Sonderbeauftragter

Dietmar Klose darf sich als Auflösungs-Sonderbeauftragter nun um die „Masseverwaltung“ der Behörde kümmern. Er regelt die Umsetzung geänderter Abläufe, die Übertragung der Aufgaben an andere Magistratsstellen und die restliche Administration. Zu Entlassungen soll es nicht kommen, das Personal wird auf mehrere Dienststellen aufgeteilt. Es ist nicht die erste Behörden-Zusammenlegung. Bezirksämter wurden fusioniert, ein anderes Beispiel von vielen: MA 1 und MA 2 wurden zur heutigen MA 2 (Personalwesen) vereinigt.