Chefin geht in Pension, Behörde wird aufgelöst

Nach mehreren Fusionen kann sich auch die nächste Wiener Behörde nicht über Wasser halten: die MA 58 wird aufgelöst. Einsparpotenzial: ein Chef-Posten.
Was hat die MA 58 geregelt? Sollte diese Frage jemals bei der Millionenshow kommen, sitzen die meisten wohl auf dem Trockenen. Dabei ist sie für die Stadt nicht unwichtig. Die Magistratsbehörde ist Anlaufstelle für die Erteilung von Genehmigungen in den Rechtsbereichen Wasser- und Schifffahrtswesen, weiter ist sie zuständig für Jagd, Fischerei, Pflanzenschutz, Tierhalterecht, Tierversuchsrecht, Forstrecht oder Landwirtschaft.
„Neustrukturierungsprozess“
Dabei geht die Abteilung mit 40 Mitarbeitern nun selbst unter. Wie die „Krone“ erfuhr, ist nun auch die MA 58 von den Zusammenlegungen im Magistrat betroffen. Dass die Chefin der Wasserrechts-Abteilung in Pension geht, kam demnach sehr gelegen.
Das bestätigt auch die Pressesprecherin der Magistratsdirektion: „Dadurch wurde ein Neustrukturierungsprozess in die Wege geleitet, bei dem der Abteilungsleiter der MA 36 als Sonderbeauftragter mit der Durchführung des Neustrukturierungsprozesses betraut wurde.“
Pressesprecherin der Magistratsdirektion
Was das Einsparpotenzial angebelangt, gibt man sich von Seiten der Stadt noch zurückhaltend: „Da der Prozess erst begonnen hat, kann man mit Beendigung des Projekts eine Berechnung über mögliche Einsparungseffekte anstellen. Derzeit wohl augenscheinlichster Einsparungseffekt ist, dass ein Abteilungsleiterposten entfällt.“
Auflösungs-Sonderbeauftragter
Dietmar Klose darf sich als Auflösungs-Sonderbeauftragter nun um die „Masseverwaltung“ der Behörde kümmern. Er regelt die Umsetzung geänderter Abläufe, die Übertragung der Aufgaben an andere Magistratsstellen und die restliche Administration. Zu Entlassungen soll es nicht kommen, das Personal wird auf mehrere Dienststellen aufgeteilt. Es ist nicht die erste Behörden-Zusammenlegung. Bezirksämter wurden fusioniert, ein anderes Beispiel von vielen: MA 1 und MA 2 wurden zur heutigen MA 2 (Personalwesen) vereinigt.
