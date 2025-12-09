Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener Amt für Wasser

Chefin geht in Pension, Behörde wird aufgelöst

Wien
09.12.2025 17:30
Was auf dem Wiener Gewässer herumgondelt, muss vorher von der MA 58 genehmigt werden.
Was auf dem Wiener Gewässer herumgondelt, muss vorher von der MA 58 genehmigt werden.(Bild: © Central Danube)

Nach mehreren Fusionen kann sich auch die nächste Wiener Behörde nicht über Wasser halten: die MA 58 wird aufgelöst. Einsparpotenzial: ein Chef-Posten.

0 Kommentare

Was hat die MA 58 geregelt? Sollte diese Frage jemals bei der Millionenshow kommen, sitzen die meisten wohl auf dem Trockenen. Dabei ist sie für die Stadt nicht unwichtig. Die Magistratsbehörde ist Anlaufstelle für die Erteilung von Genehmigungen in den Rechtsbereichen Wasser- und Schifffahrtswesen, weiter ist sie zuständig für Jagd, Fischerei, Pflanzenschutz, Tierhalterecht, Tierversuchsrecht, Forstrecht oder Landwirtschaft.

„Neustrukturierungsprozess“
Dabei geht die Abteilung mit 40 Mitarbeitern nun selbst unter. Wie die „Krone“ erfuhr, ist nun auch die MA 58 von den Zusammenlegungen im Magistrat betroffen. Dass die Chefin der Wasserrechts-Abteilung in Pension geht, kam demnach sehr gelegen.

Das bestätigt auch die Pressesprecherin der Magistratsdirektion: „Dadurch wurde ein Neustrukturierungsprozess in die Wege geleitet, bei dem der Abteilungsleiter der MA 36 als Sonderbeauftragter mit der Durchführung des Neustrukturierungsprozesses betraut wurde.“

Zitat Icon

Derzeit wohl augenscheinlichster Einsparungseffekt ist, dass ein Abteilungsleiterposten entfällt.

Pressesprecherin der Magistratsdirektion

Was das Einsparpotenzial angebelangt, gibt man sich von Seiten der Stadt noch zurückhaltend: „Da der Prozess erst begonnen hat, kann man mit Beendigung des Projekts eine Berechnung über mögliche Einsparungseffekte anstellen. Derzeit wohl augenscheinlichster Einsparungseffekt ist, dass ein Abteilungsleiterposten entfällt.“

Auflösungs-Sonderbeauftragter
Dietmar Klose darf sich als Auflösungs-Sonderbeauftragter nun um die „Masseverwaltung“ der Behörde kümmern. Er regelt die Umsetzung geänderter Abläufe, die Übertragung der Aufgaben an andere Magistratsstellen und die restliche Administration. Zu Entlassungen soll es nicht kommen, das Personal wird auf mehrere Dienststellen aufgeteilt. Es ist nicht die erste Behörden-Zusammenlegung. Bezirksämter wurden fusioniert, ein anderes Beispiel von vielen: MA 1 und MA 2 wurden zur heutigen MA 2 (Personalwesen) vereinigt.

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 6°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
6° / 6°
Symbol Nieseln
Wien 14. Penzing
5° / 6°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
5° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
5° / 6°
Symbol bedeckt

krone.tv

Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
149.692 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.818 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
122.802 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Straftraining in Wien?
Warum Torhüter zu spät zur eigenen Eröffnung kam
In der Tür geirrt?
Zwei Raubversuche im selben Wiener Bordell
Wiener Amt für Wasser
Chefin geht in Pension, Behörde wird aufgelöst
Ex-Freund tötete Jenni
„Er hat die Tat extrem für sich verharmlost“
Alois Mühlbacher
Die magische Anziehungskraft der hohen Töne
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf