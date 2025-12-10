Der Abschied einer musikalischen Reise

Hochkarätige Künstler zu Gast

„Die vergangenen vier Jahre waren geprägt von wunderbaren Projekten, inspirierenden Gesprächen und gemeinsamen Momenten. Ich bin dankbar für die Erfahrungen und für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde“, so Baich. Unter ihrer Leitung fanden Künstler wie Erwin Steinhauer, Karl Markovics, Federspiel, Michael Schade, Sandra Pires den Weg nach Schloss Thalheim. Die Bandbreite reichte dabei von Oper über Literatur bis hin zu Jazz.