Der Abschied einer musikalischen Reise

Star-Geigerin Lidia Baich übergibt das künstlerische Zepter von Schloss Thalheim an Michael Hofbauer. Zum Abschied wurde nochmal groß aufgespielt.
Mit einem fulminanten Abend nahm Star-Geigerin Lidia Baich als künstlerische Leiterin von „Schloss Thalheim Classics“ ihren Abschied. Gemeinsam mit ihr übergab auch Michael Hofbauer Sandra Gruberbauer das Zepter an Michael Hofbauer. Schauspieler Cornelius Obonya lud mit Pianistin Andrea Linsbauer zu einer musikalisch-literarischen Reise „Unterwegs nach Galizien“. Unterstützt wurden sie dabei von Radosław Pujanek (Violine) und Sopranistin Olena Herneha.
Hochkarätige Künstler zu Gast
„Die vergangenen vier Jahre waren geprägt von wunderbaren Projekten, inspirierenden Gesprächen und gemeinsamen Momenten. Ich bin dankbar für die Erfahrungen und für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde“, so Baich. Unter ihrer Leitung fanden Künstler wie Erwin Steinhauer, Karl Markovics, Federspiel, Michael Schade, Sandra Pires den Weg nach Schloss Thalheim. Die Bandbreite reichte dabei von Oper über Literatur bis hin zu Jazz.
