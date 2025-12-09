Whoopi Goldberg zum zweiten Mal Uroma geworden!

Uroma „Oopi“

Ihre Enkelin Amara Syke brachte 2014 Baby Charli Rose zur Welt. Die „Sister Act“-Darstellerin wurde gefragt, ob ihre Ur-Enkelkinder einen Spitznamen für sie hätten, so etwas wie „glam-ma“, doch sie betonte, dass es keinen besonderen Beinamen gibt. Sie erklärte: „Nein, sie nennen mich Whoopi - denn ich bin nicht die Oma! Ich bin die Ur-Oma! Also einfach Whoopi.“