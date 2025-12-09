Vorteilswelt
„Wunderbare Sache!“

Whoopi Goldberg zum zweiten Mal Uroma geworden!

Society International
09.12.2025 14:46
(Bild: AP/Mary Altaffer)

Whoopi Goldberg ist zum zweiten Mal Urgroßmutter geworden. Die 70-jährige Schauspielerin hat begeistert in die Welt hinausposaunt, dass ihr Enkel Mason Dean und dessen Freundin Hylee Whitley ihr erstes Kind bekommen haben. 

Während der Aufzeichnung von „The View“ am Montag sagte sie: „Ich möchte heute damit beginnen, weil ich schöne Neuigkeiten vom Wochenende habe. Meine Familie hat Lotus Dean auf der Welt willkommen geheißen.“ Sie fügte hinzu: „Es ist eine wunderbare Sache. Es ist eine wunderbare Sache. Das ist mein zweites. Und ein Mädchen.

Ihre Co-Moderatorinnen gratulierten ihr herzlich, während Ana Navarro auch Whoopis einzigem Kind, Alex Martin, einen Glückwunsch widmete. Sie sagte: „Herzlichen Glückwunsch an Alex, die nun wieder Großmutter ist.“ Whoopi scherzte jedoch: „Daran denke ich nicht, ich denke einfach an mich selbst. Denn ich hätte nie gedacht, dass ich zwei Ur-Enkelkinder haben würde. Dass ich dafür da sein darf.“

Uroma „Oopi“
Ihre Enkelin Amara Syke brachte 2014 Baby Charli Rose zur Welt. Die „Sister Act“-Darstellerin wurde gefragt, ob ihre Ur-Enkelkinder einen Spitznamen für sie hätten, so etwas wie „glam-ma“, doch sie betonte, dass es keinen besonderen Beinamen gibt. Sie erklärte: „Nein, sie nennen mich Whoopi - denn ich bin nicht die Oma! Ich bin die Ur-Oma! Also einfach Whoopi.“

Sie verriet außerdem, dass ihr erstes Ur-Enkelkind Schwierigkeiten hatte, „Whoopi“ auszusprechen, aber sie wisse nicht, ob Baby Lotus dasselbe Problem haben wird. „Sie konnte ihre Ws nicht aussprechen, also war ich lange Zeit ,Oopi‘. Wir werden sehen. Aber ich glaube, diese Kleine ist bereit, Dinge anzupacken“, so Whoopi weiter.

Porträt von krone.at
krone.at
