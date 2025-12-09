Nach Nazi-Sager und Mobbing: Primar gekündigt!

Lernen aus der Vergangenheit ...

„Derartige Äußerungen stehen im direkten Widerspruch zu unseren Grundwerten. Sie sind aufs Schärfste zu verurteilen und werden von uns in keiner Weise toleriert“, heißt es heute von der Landesgesundheitsagentur. Vor zwei Jahren klang die Stellungnahme zum anderen Fall da noch ganz anders, heute heißt es: „Derartige Aussagen stellen zudem eine massive Verletzung der dienstlichen Pflichten dar. Wir legen Wert auf ein respektvolles, wertschätzendes und rechtskonformes Arbeitsumfeld für alle unsere Beschäftigten.“ Die von der „Krone“ angeregte Debatte, was ein Primar sagen und tun darf und was nicht, dürfte also Früchte getragen haben ...