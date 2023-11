Skandal-Sager eines Primars lässt Wogen hochgehen

Wenn wir jetzt anfangen, den Menschen, die unser Gesundheitssystem am Laufen halten, vorzuschreiben, mit welchem Maulkorb sie ihren Job zu erledigen haben, tun wir uns selbst nichts Gutes. In einer Zeit, in der wir alle uns bemühen, das Gesundheitswesen so attraktiv zu machen, dass wir auch in Zukunft genügend Personal finden, ist es wenig hilfreich, wenn Zerrbilder über Zustände in unseren Spitälern gezeichnet werden, die allesamt nicht der Realität entsprechen. Schäbig ist es, eine Hexenjagd auf jene zu betreiben, die Verantwortung übernehmen - für die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Mitmenschen.