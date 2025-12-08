Auto überschlug sich im Zillertal, Lenker verletzt

Ein Verkehrsunfall im hinteren Zillertal forderte in der Nacht auf Montag einen Verletzten. Ein 20-jähriger Deutscher war mit seinem Auto ins Schleudern geraten und nach mehreren Überschlägen auf der Seite gelandet.
Zu dem Unfall kam es laut Polizei am Montag gegen 2 Uhr früh auf der L6 im Gemeindegebiet von Tux. Dort war der junge Deutsche gerade in Richtung Mayrhofen unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich mehrmals. Schließlich blieb der Pkw einige Meter neben der Straße auf der Fahrerseite liegen.
Verletzt ins Krankenhaus gebracht
Der 20-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung brachte ihn nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus nach Schwaz. Das Auto musste abgeschleppt werden.
