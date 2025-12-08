Auto überschlug sich im Zillertal, Lenker verletzt

Zu dem Unfall kam es laut Polizei am Montag gegen 2 Uhr früh auf der L6 im Gemeindegebiet von Tux. Dort war der junge Deutsche gerade in Richtung Mayrhofen unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich mehrmals. Schließlich blieb der Pkw einige Meter neben der Straße auf der Fahrerseite liegen.