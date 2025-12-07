Albertina-Chef: „Mutig in die Zukunft denken“

Highlights müssen Tiefgang haben

Die Albertina zu leiten, die unter seinem Vorgänger Klaus Albrecht Schröder zu einer Art Universalmuseum wurde, als er die Sammlungen Batliner und Essl ins Haus holte, reizte Gleis immens: „Ich habe mehr Ideen als realisierbar sind. Und die Spannweite der Sammlung mit rund 1,3 Millionen Objekten von der Gotik bis zur Gegenwart bedeutet ein gewaltiges Potenzial. Wir müssen die Sammlung allerdings neu denken, auf die Gegenwart ausrichten und unsere Ausstellung mit Themen der Gegenwart verknüpfen. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich das Wort Blockbuster nicht besonders mag. Ich spreche lieber von Ausstellungs-Highlights, die aktuell sind, offene Fragen zu beantworten versuchen, Tiefgang zeigen.“