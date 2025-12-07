Vorteilswelt
In Touristen-Hochburg

Feuersbrunst in Club: Mehr als 20 Tote in Indien

Ausland
07.12.2025 08:01

Ein verheerender Brand hat in der Nacht auf Sonntag in einem beliebten Club im indischen Bundesstaat Goa gewütet. Mindestens 23 Menschen – darunter auch Touristen – kamen ums Leben.

0 Kommentare

Die Behörden vermuteten, dass das nächtliche Feuer durch die Explosion einer Gasflasche im Küchenbereich des Clubs ausgelöst worden sei. Bei den meisten Toten handelt es sich demnach um Beschäftigte des Lokals. Es seien auch mindestens drei Touristen getötet worden. Die Leichen seien geborgen worden. Ob es Verletzte gegeben hat, war zunächst unklar.

Untersuchung eingeleitet
Der Chief Minister von Goa, Pramod Sawant, erklärte, dass man eine Untersuchung anordnen werde, um die genaue Brandursache herauszufinden und ob Regeln gebrochen worden seien (siehe auch Video oben). „Die Schuldigen werden hinter Gitter gebracht werden“, betonte er. Den Hinterbliebenen sprach Sawant sein Mitgefühl aus.

Der Club brannte völlig aus.
Der Club brannte völlig aus.(Bild: AFP)

Hochsaison für Tourismus
Das Unglück ereignete sich laut Polizei im Küstenort Arpora im Norden Goas, das wegen seiner Strände, seines lebendigen Nachtlebens und tropischen Klimas viele Touristen aus dem In- und Ausland anzieht. In der Winterzeit herrscht im kleinsten indischen Bundesstaat Goa in der Regel Hochsaison für den Tourismus.

Folgen Sie uns auf