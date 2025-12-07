Pensionist kann endlich Weihnachtsglocken hören

Dieser Advent ist für Peter Hamp (75) ein ganz besonderer: Endlich wird er die Weihnachtslieder deutlich hören können. Eine aufwendige Operation – mit Roboterunterstützung – im Uniklinikum St. Pölten machte das möglich.
Für Peter Hamp (75) wird dieses Weihnachtsfest zu einem besonderen Moment: Nach Jahren der beinahe vollständigen Taubheit wird er wieder die festlichen Klänge der Glocken und berührende Adventlieder erleben. Möglich machte es eine hochpräzise Operation am St. Pöltner Krankenhaus, bei der modernste Robotertechnik zum Einsatz kam.
Dr. Georg Sprinzl, der als einer der weltweit besten HNO-Mediziner gilt, leitet die Abteilung und hat sie zu einer der modernsten HNO-Einrichtungen Europas entwickelt. „Mit dem robotischen Arm können wir die Stimulationselektrode des Cochlea-Implantats extrem schonend in die Cochlea einsetzen. So bewahren wir die feinen Strukturen des Innenohrs bestmöglich“, erklärt Sprinzl.
Roboterarm sorgt für Präzision
Eine solche Präzision ist freihändig kaum erreichbar. Der österreichische Roboter „Otodrive“ beziehungsweise „Otoarm“ ermöglicht minimalinvasive Eingriffe und sorgt für maximalen Hörerhalt.
Unterstützt wurde das Team von Stefanie Muck, Technikerin der Innsbrucker Firma MED-EL. Sie führte die technischen Messungen durch, betreute die erste Anpassung nach rund zehn Tagen und begleitete Peter während der Rehabilitation.
Kollege Oliver Marx ergänzt: „Stefanie bringt als Logopädin zusätzliche Expertise ein, die für den Erfolg entscheidend ist.“
Peter Hamp ist gerührt: „Ich hätte nie gedacht, die Glocken wieder deutlich hören zu können. Es klingt einfach unbeschreiblich schön.“ Dank moderner Technik, österreichischer Präzision und menschlicher Fürsorge wird dieses Weihnachtsfest für den 75-Jährigen akustische Erinnerungen hinterlassen.
