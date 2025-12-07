Pensionist kann endlich Weihnachtsglocken hören

Dr. Georg Sprinzl, der als einer der weltweit besten HNO-Mediziner gilt, leitet die Abteilung und hat sie zu einer der modernsten HNO-Einrichtungen Europas entwickelt. „Mit dem robotischen Arm können wir die Stimulationselektrode des Cochlea-Implantats extrem schonend in die Cochlea einsetzen. So bewahren wir die feinen Strukturen des Innenohrs bestmöglich“, erklärt Sprinzl.