Ein neues Leben voller Klänge für jungen Burschen

Yevhen ist 14 Jahre alt, stammt aus der Ukraine und hat fast sein ganzes bisheriges Leben in völliger Stille verbracht. Im Alter von nur sieben Monaten erkrankte er schwer an Meningitis. Mit dramatischen Folgen – beidseitiger Hörverlust, fast völlige Taubheit. „Eine normale Sprachentwicklung war für das Kind nie möglich“, schildert Primarius Dr. Georg Sprinzl, umsichtiger Leiter der HNO-Abteilung des Spitals in St. Pölten