Exciting opponents
“An absolute cracker!” ÖFB jubilant about World Cup draw
"In terms of names, we have an absolute cracker with the reigning world champions, so we're looking forward to it," says Stefan Oesen, assistant coach to team boss Ralf Rangnick. The ÖFB team can hardly wait for the World Cup duel with Lionel Messi and Co.
The other opponents are Algeria and Jordan. "The two seem doable in terms of their names, even if they got through their qualifiers with ease. If we play our game, we can compete against any opponent," emphasized Oesen.
The top two from each of the twelve pools and the eight best third-placed teams in the group will progress to the knockout phase. Roman Mählich has high hopes for the national team. "It's doable, our players should be able to do it," said the ORF expert optimistically. "Argentina are already relaxed. Playing against Messi is an experience in itself!"
The World Cup schedule
It is already clear that Austria's first World Cup match after a 28-year break will be against Jordan on June 16 - either in Kansas City or in Santa Clara. They will continue on June 22 in Arlington or Santa Clara against Argentina and on June 27 in Kansas City or Dallas against Algeria.
